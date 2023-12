$!¿Qué le depara hoy, 24 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 24 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Tendrás la energía revuelta. Por un lado tendrás una buena noticia que estabas esperando, sin embargo tendrás que disponer de ese dinero para un asunto pendiente. Llegan noticias de problemas que destruyen tu estructura mental sobre proyectos, se te derrumban sueños momentáneos, pero será un renacimiento positivo. Tendrás al final triunfo sobre esa tormenta. Cuidado con accidentes en piernas o pie. Mensaje de tu Ángel: Comparte con bondad tu tiempo y no solamente la parte económica. Color: Verde oliva. NÚMERO DE TU ÁNGEL:101

TAURO

Estarás con muchas dudas sobre una propuesta que te harán, pero tienes que tomarla decisión de salir de la zona de confort. Tendrás miedo al riesgo, podrás aprovechar esa oportunidad en positivo. La parte emocional es la afectada, pues tienes dudas de traiciones o alejamientos que lleven a ruptura. Chismes o información de traición en la parte emocional. Mensaje de tu Ángel: Debes sanar tus heridas del pasado que no te permiten vivir una vida plena, para que llegue el equilibrio a tu vida. Color: Rojo. NÚMERO DE TU ÁNGEL: 2210

GÉMINIS

Estarás preocupado por problemas en tu familia que pronto se esclarecerá y te dará paz, vienen celebración de personas cercanas. Tienes tu cabeza llena de cosas por hacer, venta o compra o de vivienda o carro, o cambios en vivienda o de carro, construcción de proyectos o negocios. Se te abren caminos de prosperidad, posibilidades de conocimiento nuevo. Mensaje de tu Ángel: No te preocupes cuando te sientas perdido, tus ángeles siempre estarán ahí, aprende a escucharlos. Vendrá la ayuda muy pronto. Color: Blanco. NÚMERO DE TU ÁNGEL: 5721

CÁNCER

Te llegarán triunfos y noticias positivas, apertura económica, el sol brillara para ti, propuestas nuevas, la energía está en positivo en finanzas. Deberás tomar una decisión en la parte emocional, y es necesario que lo hagas en solitario, no escuches la opinión de los demás. Noticia positiva en la familia y estarán celebrando un documento que representa dinero. Mensaje de tu Ángel: Suelta rencores y dolores de tu pasado, no seas terco dejar fluirlas cosas que ya no puedes cambiar para abrirte a ciclos nuevos. Color: Naranja. NÚMERO DE TU ÁNGEL: 6211

LEO

Llegará un contrato nuevo, una negociación que estabas esperando pero no en el tiempo que lo tenías previsto, así que si ya tenías el presupuesto de dinero de ese contrato invertido o destinado en otras cosas, debes buscar recursos diferentes, pues el dinero llegará pero en un plazo mayor al pensado. Llegará una persona a apoyarte y nacerán a futuro sentimientos de amor. Mensaje de tu Ángel: Moderación y mesura en tus emociones, no te vayas a los extremos. Color: Negro. NÚMERO DE TU ÁNGEL: 8213

VIRGO

Te ofrecen un viaje y estarás con dudas, es momento de mirarte al espejo y reconocer tu potencial. Te da miedo el riesgo y dudas de ti, debes creer más, pues se te abren opciones nuevas. Hay un proyecto que tienes en tu cabeza, y si lo compartes puede que te roben esa idea. Tendrás 2 caminos en el amor, las que están en pareja les llegará una tentación y los solteros tendrán varias opciones. Mensaje de tu Ángel: Acepta fluir en los cambios como se dan, debes adaptarte a los cambios. Color: Verde. NÚMERO DE TU ÁNGEL: 0321