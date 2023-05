$!¿Qué le depara hoy, 24 de mayo, su signo zodiacal?

Aunque esta semana el amor no parecía estar muy estable para ti, hoy transcurrirá sin grandes cambios para las parejas ya consolidadas. Sin embargo, es importante que atiendas lo que tu ser amado te ha pedido desde hace tiempo.

Hoy puedes tener una tarde o noche apasionada, vívela a tope, pero no pierdas de vista que para una relación sólida se necesita también la otra parte del amor. Si no hay respeto ni sinceridad, es muy probable que las cosas lleguen a su fin.

Vas a recibir muy buenas críticas por la forma en que llevas a cabo tu trabajo. Pero recuerda que no debes sobrecargarte para evitar caer en errores. Comparte las tareas con la gente de tu equipo y aprende a delegar funciones.

No es un buen momento para tomar la decisión de cambiar de trabajo, aunque tengas una oferta sobre la mesa y te parezca estupenda. Espera a que la conjunción astral sea más favorable.

El destino hoy te sonríe, no le des la espalda porque te llevará por el camino del éxito. Es buen momento para tomar decisiones. Comienza a pensar a lo grande y podrás alcanzar lo que siempre has soñado.

Eres bueno en tu trabajo y en tus decisiones, pero no creas que lo haces todo mejor que los demás ni sientas envidia cuando alguien te supere en algún aspecto. Aprende de ello y no te dejes dominar por el orgullo, porque siempre es un mal consejero.

VIRGO

Estás pasando por un buen momento laboral, aunque esta sensación de rutina y monotonía que experimentas a diario no te deje disfrutarlo. Deja pasar unos días porque tus circunstancias cambiarán favorablemente muy pronto.

LIBRA

Tienes un pequeño problema de fácil solución, tan fácil que lo vas postergando a diario y crees que cuando quieras ya lo arreglarás. No dejes de pasar el día de hoy sin resolver este asunto, porque puede crecer como una bola de nieve.

ESCORPIÓN

Hazte responsable de tus decisiones y más en concreto las que se refieren al tema laboral, donde te sientes poco valorado. Si piensas que estarías mejor en otra parte, no dudes en buscar una salida.

SAGITARIO

Se te podría presentar hoy la oportunidad demudarte. Si llega espontáneamente, sin que lo hayas buscado, puede ser algo muy bueno. Deja fluir los acontecimientos y no le pongas trabas al asunto.

CAPRICORNIO

El Universo está a tu favor. Aprovecha esta buena racha mientras dure. No será corta, así que tendrás tiempo para poner en orden tu vida, tus finanzas y tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad porque no se repetirá.

ACUARIO

Recuerda que los amores imposibles no existen, sólo es alguien que no debe estar contigo. Ten por seguro que no serías feliz al lado de esta persona. Hoy acepta la invitación de un amigo para salir, busca otros caminos.