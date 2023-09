$!¿Qué le depara hoy, 24 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 24 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

Cambio de camino por una decisión definitiva que tomas y que te genera dolor y tristeza, tu parte emocional estará comprometida, pero sabes que debes tomar esa decisión y dejar atrás lo que te está bloqueando, aunque pases por días de tristeza, dolor y llanto. Recibirás apoyo familiar, cuidado con préstamos de dinero o documentos que vayas a firmar.

ARIES

Semana de poner en movimiento el dinero, inversiones, cambios de estado del dinero, renovación y compras ya sea de inmuebles, carro, o vas a adquirir cosas nuevas. Vas a ir en búsqueda de una aventura, ya sea una persona del pasado para sanar una situación, o viaje de aventura. Conocerás a alguien menor que tú y estarás compartiendo copas o cena.

TAURO

Necesitas dejar o soltar un camino de vida por el que querías transitar, no seas terco, ya lo has intentado varias veces y no te ha resultado, suelta y toma otro. Tendrás un dinero extra y estarás agradeciendo y celebrando en familia. Trabaja tu plan de vida nuevamente, y reorganiza lo que realmente es urgente.

GÉMINIS

No te eches cargas encima que no puedes o no tienes capacidad de trabajar, pues te vas a enfermar por mucho trabajo y te sentirás bloqueado, estancado y es por no saber organizar las tareas por prioridades, no asumas trabajo que no puedes llevar a cabo. Tienes muchos proyectos en tu cabeza, el corazón, la capacitación, viajes, negocios etc, mira prioridades y has un plan de acción.

CÁNCER

Estarás en una situación de duda en una toma de decisión y quieres cerrar los ojos y lanzarte al vacío, toma las decisiones con el corazón, mira lo que realmente quieres hacer, no lo que conviene. Te llegará una revelación, mensaje de tus ángeles que aclaran tu mente por sueños o a través de una persona cercana. Estarás involucrado en chismes o comentarios mal intencionados, no permitas que te afecte.

LEO

Muchos proyectos nuevos, cambios en tu energía y llegará un bebé a la familia, o proyecto nuevo, casa, carro, compras, renovación de energía familiar. Tendrás una discusión por un gasto de dinero o inversión en la que tu pareja o padres no estarán de acuerdo. Firmas de papeles o situaciones legales que salen a tu favor. Sufrirás una desilusión.