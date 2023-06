$!¿Qué le depara hoy, 25 de junio, su signo zodiacal?

Deberás sacar ese guerrero interno, ese león, esa fuerza interna que no siempre demuestras, pues la situación que se te va a presentar necesita que ya no des pasos con los ojos vendados apuntando a tu buena suerte. Deberás ser muy cauteloso con cada lucha que decides aceptar y cada guerra que quieres pelear, no todas valen la pena, y esta semana la vida te va a poner a prueba y estarás listo para dar la lucha.

Estarás con tantas cosas por hacer, que vas a necesitar un descanso de mente y cuerpo, pues el desgaste no solo es físico, sino mental, saca un tiempo para pensar bien si todo lo que estas haciendo es lo que necesitas y buscas para tu vida, de no ser así, dale un vuelvo a tu vida, buscas opciones nuevas y diferentes que no te generen un desgaste sin sentido, sino una satisfacción de lo que haces. Por en una balanza tu bienestar emocional y tu bienestar financiero y llega a un equilibrio.

CAPRICORNIO

Será una semana bendecida para ti, muchas de tus ilusiones y sueños se verán favorecidos por el universo y podrás hacerlos realidad. Ten presente ser generoso con lo que recibas, así multiplicarás tus bendiciones. Podrás planear viajes a futuro para llevar a cabo inversiones de trabajo o financieras. Debes trabajar en la transmutación de energías negativas que te agobian del pasado, perdona y suelta el dolor que te causo ofensas pasadas para abrir y desbloquear tu energía.

ACUARIO

Muchas veces y sobre todo esta semana te sentirás maniatado frente a muchas situaciones que quisieras pero no puedes solucionar, pues no está en tus manos hacerlo, a pesar de ser situaciones familiares, recuerda que los problemas también son individuales y no puedes hacerte cargo de solucionar todas las situaciones. Debes aprender a abandonar las luchas que no te corresponden y concentrarte en tu vida y en todo lo que has dejado de lado por ocuparte de cosas ajenas.

PISCIS

Estarás pensativo sobre varios caminos que puedes tomar para darle un cambio de rumbo a tu vida actual, debes tener en cuenta que en tus manos esta como se va a dar cada camino que tomes, ninguno es mejor que otro, todo depende de como tú te muevas y las decisiones que tomes en el camino. Viene un nuevo camino de aprendizaje nuevo que te proporcionarán seguridad para decisiones futuras.

ARIES

Tienes muchas cosas que rondan tu mente, algunos asuntos por concluir, otros problemas por resolver, otros sueños por cumplir, etc etc, y al tener tu cabeza con tantas cosas a la vez, puedes estar propenso a tentaciones de tomar decisiones facilistas para salir de los apuros, debes tener mucho cuidado, las cosas fáciles se presentan no son la mejor opción a largo plazo, tendrás que tomar decisiones un poco difíciles pero necesarias para aclarar un poco tu mente y equilibrar tu vida.

TAURO

Vas a estar con algunos inconvenientes, conflictos y choques por cuestiones de dinero esta semana con algunas personas cercanas, lo que te tendrá un poco estresado, preocupado y hasta atacado por personas con las que pensabas que de pronto tendrían una actitud diferente. Pero ten calma, aprende a escuchar sus razones, se objetivo y con una buena comunicación se llegarán a buenos acuerdos que te podrán dar nuevamente la tranquilidad. Cuídate de malas posturas que te tendrán con dolor de espalda.

GÉMINIS

Recibirás una noticia un poco triste sobre algún familiar cercano y estarás un poco pensativo al respecto, sin embargo en el ámbito del trabajo será una buena semana, con mucha acción, caminos que se abren con noticias positivas y muchas cosas por hacer y crear que traerán frutos de prosperidad a futuro, eres muy creativo y te proyectas a muchas cosas grandes, pero debes siempre mantener tus pies en la tierra y ser objetivo con tus metas.