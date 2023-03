$!¿Qué le depara hoy, 25 de marzo, su signo zodiacal?

Es pertinente que domes ese temperamento que te lleva a estar enemistado con todo el mundo. No tienes por qué estar a la defensiva ni tienes los argumentos para pensar mal de quienes te rodean.

Últimamente te has convertido en un acumulador, guardas cosas innecesarias pensando que mañana te podrán servir. Es hora de hacerle una limpieza a tu hogar, sacar esas cosas que no utilizas y permitir que la energía fluya de la mejor manera.

Desconéctate hoy de tus ocupaciones laborales, tienes derecho a disfrutar de tu día de descanso en familia y no tienes por qué salir corriendo cada vez que un compañero lo requiere. Es hora de poner límites.

No permitas que hoy nadie te haga sentir mal por algún error que cometiste en el pasado. Todo el mundo se equivoca alguna vez en la vida o incluso a diario. Has oídos sordos y concéntrate en lo que ahora tienes entre manos.

LIBRA

Es hora de desconectarte y reencontrarte contigo mismo, es prudente que pidas unas vacaciones en tu trabajo y replantees qué es lo que quieres en tu vida. No puedes vivir en función de lo que piensan los demás.

ESCORPIÓN

Es mejor que bajes la guardia y dialogues pausadamente con quienes te rodean, pues nadie tiene la culpa de tus problemas ni la paciencia suficiente para lidiar con tu temperamento. No desates una tormenta por tonterías.

SAGITARIO

El dinero alcanza para todo, lo que pasa es que aún no sabes cómo organizarte financieramente. Es prudente que diseñes un presupuesto y empieces a reducir los gastos hormiga del diario.

CAPRICORNIO

Debes aprender a detectar quiénes son las personas que en verdad te estiman y quiénes están allí por interés, pues si no detectas las señales del lenguaje corporal es muy probable que te estrelles y termines sufriendo más adelante.

ACUARIO

No te cierres a las relaciones sentimentales, pues el hecho de que hayas sufrido en el pasado no significa que vaya a ser así por el resto de tu vida. Deja el miedo y supera esos fantasmas del pasado.

PISCIS

Se acerca una temporada de pagar muchas obligaciones, por lo que es prudente que no te gastes todo el dinero y reserves una parte para que no te vayas a ver apretado ni desesperado porque no cuentas con el dinero.