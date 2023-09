¿Qué le depara hoy, 25 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Está semana tendrás que ser paciente. Últimamente tienes la sensación de que nada sale como lo esperabas, como si no llegaras por mucho que lo intentaras. Esta semana va a ser movidita y necesitar tener sangre fría para todo.

Está semana resolverás muchos pendientes que no habías logrado atender. Solo tienes que salir de ese estado de nostalgia que te lleva a aislarte o ensimismarte en tus pensamientos.

VIRGO

Tienes en mente realizar un viaje o incursionar en algo nuevo y diferente. Es importante que ahorres y cuides tu dinero para que todo lo puedas concretar. En el amor, llega una nueva oportunidad, acepta esa cita que llevas postergando.

ESCORPIÓN

Es posible que hoy te llegue un dinero que no esperabas. Si es así, empléalo en ti mismo, aprovéchalo para renovar tu imagen y no lo consideres como un gasto, sino una inversión. Todo te resultará mejor si prestas más atención a tu cuidado personal y tu aspecto físico.

SAGITARIO

Es momento de rodearte de personas que tengan los mismos planes que tú, gente buena onda que te sume y te aporte ahora. Hay reconciliaciones a la vista. Quizás las segundas oportunidades no sean tan malas del todo.

CAPRICORNIO

Sigue trabajando, tu estilo para hacer las cosas es único y cuando pases esa barrera que tú solito(a) te pones, es cuando comienzas a ver resultados. Pilas con comer mucho dulce.

ACUARIO

Alguien te podría proponer participar en un negocio, pero si te da mala espina, por muy convincentes que sean sus argumentos, no aceptes. Confía en tu intuición y no cedas por más que insista.

PISCIS

No tienes que lamentarte a cada instante por las cosas que has perdido. Más bien reflexiona y analiza qué tienes que cambiar para que estas situaciones no vuelven a acontecer. Te servirá. El amor ha de estar a diario por encima de todo.