Conozca aquí su horóscopo de hoy, 26 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Hoy puede que no pares de darle vueltas a un tema del pasado que ya creías olvidado, pero que ha vuelto a quitarte el sueño mucho más de lo que esperabas. No permitas que esos asuntos influyan en tu presente y te manipulen.

ARIES

Si eres de los Aries que desea encontrar a una persona que te haga feliz, hoy la vida te sonríe en este aspecto. Alguien a quien tratas casi a diario está muy interesado en ti, solo que tú no has querido verlo. No lo dejes pasar.

TAURO

Si estás en una relación de largo recorrido es muy probable que te estés sintiendo un poco desilusionado porque ya no es como en los primeros tiempos. Hoy procura recuperar la pasión y todo volverá a su lugar. La tolerancia es la clave.

GÉMINIS

Si tienes un dilema sentimental en este momento, el corazón dividido entre dos personas, lo mejor que puedes hacer es analizar demasiado bien la situación. Tendrás que esforzarte, ya que es la mejor forma de poder tomar la decisión adecuada.

CÁNCER

Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar, sobre todo si se trata de un tema delicado en tu hogar. Recuerda también que hoy tu familia espera una llamada o un mensaje de tu parte. Deja el orgullo a un lado y vela por el bienestar de todos. La familia lo es absolutamente todo.

VIRGO

Ahora deberías alegrarte por los éxitos de tu pareja, compartirlos y celebrarlos, en lugar de estar amargándote porque tú todavía no lo has conseguido. Resuelve los temas el corazón y lo demás será pan comido. Si llegó a tu vida fue por algo.