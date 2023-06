$!¿Qué le depara hoy, 26 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 26 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Si hoy tienes en mente a un amigo o alguien en particular, llámale de inmediato. Puede que esté necesitando de tu ayuda y quizá no se ha atrevido a pedírtela. Si el problema que le aqueja es de carácter económico, quizá no puedas prestarle el dinero que le hace falta, pero sí puedes ayudarle a buscar una solución.

LEO

Es posible que una persona a la que estás conociendo en el ámbito sentimental sea quien te invite hoy a compartir parte de la jornada. Será un momento idóneo para mostrar tu poder de seducción y avanzar en esta incipiente relación.

VIRGO

Se te presenta un gran día si lo sabes aprovechar. No dejes pasar estas oportunidades de disfrutar de la vida. Y en el terreno sentimental, deja de hacerte el tímido o ingenuo. Muéstrate tal y como eres en realidad y saldrás ganando.

LIBRA

Necesitas descansar, así que el mejor plan de hoy es la tranquilidad y los buenos alimentos. Estarás mejor en soledad o con la única compañía de un amigo o tu pareja. Piensa en la forma en que debes organizar tu vida para que todo te salga según deseas.

ESCORPIÓN

Buena jornada para reunir a tu familia o a tus amigos más cercanos alrededor de una mesa, puede ser en tu propia casa. Lo importante es que estén todos juntos compartiendo ese tiempo que ayudará a fortalecer los vínculos.

SAGITARIO

En el terreno sentimental, estás concentrándote en los errores de la persona que tienes al lado y has dejado de ver sus cualidades después de este tiempo de relación. Mírale hoy a los ojos y recuerda qué te enamoró de ella.