$!¿Qué le depara hoy, 26 de mayo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 26 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Un contratiempo en el trabajo te hará poner hoy de muy mal humor. Alguien que está por encima de ti te hará una crítica constructiva, que no debes tomar como algo personal, sino como un consejo para que corrijas lo que quizás está haciendo mal a diario.

ARIES

Manténte atento a las oportunidades, porque te irán llegando a goteo durante algunas semanas. Una persona muy bien relacionada ha pensado en ti para un puesto de trabajo muy bueno.

TAURO

No puedes resolver los problemas de todo el mundo y tienes que convencerte de que en ocasiones es mejor dejar que la gente resuelva por si sola sus asuntos; de lo contrario, se volverán muy dependientes.

CÁNCER

Hace mucho tiempo estabas deseando conocer a una persona a la que tenías en un pedestal. Hoy tendrás esta oportunidad, pero seguramente te llevarás una decepción porque no es como la imaginabas.

LEO

Una persona de tu entorno está distanciada por algo que tú has dicho y que no le ha sentado bien. Si te has dado cuenta de ello y crees que te pasaste con ella, hoy llámala y discúlpate.

VIRGO

Hoy es un día clave para tomar decisiones importantes en el terreno sentimental. Alguien se ha fijado en ti pero no es tu tipo. No le des falsas esperanzas y sé claro para que no sufra.