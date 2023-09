¿Qué le depara hoy, 26 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 26 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Sientes que en la mayoría de los aspectos de tu vida no te valoran como crees. Estás equivocado, eres un ser humano demasiado valioso y eres más importante de lo que crees. Entras en la etapa de tu signo y todo lo que viene son solo cosas buenas y bendiciones. Todo está a tu favor.

ARIES

Hoy puedes tener noticias de una persona que no esperabas y que está enfadada contigo hace unos días. Es por un rumor que, sin querer, tú ayudaste a propagar en su momento contándolo a quien no debías. Ofrécele disculpas.

TAURO

Si tienes el corazón libre en este momento y estás ansioso por una cita, no te agobies pensando en qué te pondrás o cómo actuarás. Sé tú mismo y muéstrate a diario tal cual eres, cuanto más natural y sencillo, mejor.

GÉMINIS

Se te presentará, más pronto de lo que crees, la ocasión de conocer a alguien que puede ser muy importante en tu vida y el encuentro con esta persona será en un entorno al aire libre, en un parque por ejemplo. Abre tu mente y el corazón.

CÁNCER

Hoy es un día apropiado para darte cuenta de ciertas cosas que no has querido aceptar. Revisa lo que te preocupa y te darás cuenta de que actuando de buena fe, has metido la pata hasta el fondo.

LEO

Esta semana pueden surgir problemas con tu pareja. Escucha con atención lo que tiene por decirte antes de que saques tus propias conclusiones y trata de ponerte en los zapatos de ella, a veces crees que te las sabes todas.