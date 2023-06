$!¿Qué le depara hoy, 28 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 28 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Hoy corres el riesgo de ser víctima de un engaño. Controla bien las llamadas que recibes y los mensajes. No respondas si no sabes quién te los envía y vigila también los correos. No los abras si el remitente es desconocido.

ARIES

Si estás en pareja, es un buen momento para hablar del futuro. Y si estás solo, pronto conocerás a alguien que cambiará por completo tu vida. Al salir del trabajo no te encierres en casa. Hoy más que nunca te conviene salir.

TAURO

Hoy quizá te encuentres por casualidad con alguien que fue importante en tu pasado. ¡No vuelvas a caer! Recuerda que el pasado quedó atrás y que, por lo general, las segundas partes no funcionan.

GÉMINIS

Si te sientes estresado por cuestiones laborales, lo mejor que puedes hacer hoy es reunirte con tu gente a la salida del trabajo. La compañía de tus seres queridos es lo que te hace falta en este momento.

LEO

Prepárate hoy para un día agitado. Además de tu trabajo, con el que tendrás que cumplir, es probable que tengas que hacerte a cargo de otra tarea que te pondrá los pelos de punta por falta de experiencia.

VIRGO

Una persona muy querida hoy reclamará tu atención. Es probable que esté pasando por un momento difícil y que sea indispensable que le eches una mano. Acude a su lado y ayúdala a resolver su problema.