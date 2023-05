$!¿Qué le depara hoy, 28 de mayo, su signo zodiacal?

No te preocupes más de la cuenta, no agrandes los problemas no le des más atención de lo que merece. Siempre llegarán las soluciones o personas que te ayuden a verla. Noticia sobre la posibilidad de una buena inversión o entrada de dinero que te ayudará a solucionar algo pendiente. Confía más en ti y tu fuerza espiritual para proyectarla en tu vida.

Tienes muchas preocupaciones por una situación económica que se ha salido de las manos, ya sea que termina una etapa laboral y quedas sin trabajo, o una inversión que no sale como lo esperabas, y estarás mirando cómo solucionar esa situación. Viene una persona con la guía y ayuda que te mostrará como solucionarlo, tienes mucho trabajo por hacer pero de todas las cosas que tienes en mente no haces nada, debes ordenar tu cabeza y ponte en marcha.

Tendrás movimiento de papeles documentos, en la parte legal o de notarias y que vas a solucionar. Muchos sueños e ilusiones en pensamiento y que no has podido llevar a cabo. Y vas a poder realizar muchos de esos sueños o proyectos futuros, pero debes decretar en positivo, pues el decir...me gustaría... o quisiera... hace que se bloquee la energía. Molestias en los ojos, debes chequearte.

Semana muy movida en la parte emocional y no vas a poder descansar o dormir bien, pues hay una situación sentimental que no te permite estar tranquilo, molestias que bloquean y nublan tu razón. Al finalizar la semana encontraras la solución y la apertura nuevamente de tu energía, y llega una noticia positiva del trabajo sobre un proyecto nuevo y te renovarás nuevamente. Molestias del pecho, o pulmones.

SAGITARIO

Ten cuidado con una persona que te ofrecerá una inversión que se ve muy buena en la parte económica y con alta rentabilidad pero que te traerá muchos problemas a futuro. Se germinará otro proyecto que habías tenido en mente y eso te aliviará en la preocupación de tu estabilidad económica.

CAPRICORNIO

Semana para compartir y disfrutar en familia, vienen y van buenas noticias familiar que alegraran la familia en medio de situaciones complicadas. Hay una mujer que ha sido muy guerrera y luchadora y te ofrecerá la idea de un cambio de vida ya sea por medio de un viaje o traslado, y eso te hará ver otras opciones de vida que antes no habías pensado. Salud equilibrada, solo algunos dolores de cabeza o migrañas.

ACUARIO

No te preocupes por comentarios de terceras personas, tu generas envidia por lo que haces y los cambios que generas en tu familia y las personas cercanas a ti. Eres un mago en potencia y creador de tu destino, vendrás nuevas propuestas nuevas para cambiar la forma que haces las cosas, se mas disciplinado y ordena tu vida para que puedas llevar a cabo todo lo que tienes por hacer.

PISCIS

Muy buena semana para ti en la parte profesional y económica, vienen cambios de casa, ya sea por inversión, remodelación o posibilidades de compra. Estarás cansado un poco de estar solucionando o apagando incendios no solamente tuyos sino de otros, debes centrarte primero en lo tuyo y luego ayudar a otros, pero podrás salir de todo y al finalizar la semana vienen dos opciones de cambios de trabajo o nuevas opciones laborales, y tendrás que tomar decisiones. Las dos opciones se ven positivas.

ARIES

Semana de cambios y transmutación, no solamente en la parte familiar, sino en la parte profesional, eso te ayudará al pago de una deuda o llegará la solución de como pagarla. Posible nuevo bebé o nuevo integrante familiar lo cual hará que celebren y compartan en familia. Equilibrio en la salud. Nueva posibilidad de negocio donde estarán involucrados varios integrantes de la familia.

TAURO

Estarás con mucha congestión en tu cabeza de muchas cosas que tienes y debes hacer y no saber cómo hacerlas, No te encierres en el problema mira las cosas desde afuera y permite que personas cercanas te ayuden a ver otras opciones de solución. Si las cosas no se te dan como tu quieres es posible que sea para protegerte de situaciones futuras no convenientes. Plan de acción cosa por cosa para solucionar.