¿Qué le depara hoy, 28 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

LIBRA

Procura enviar mensajes claros y concisos, porque a veces, por no herir los sentimientos de la gente, hablas de una forma que nadie entiende. Está bien que busques las palabras más adecuadas y que utilices un tono cordial, pero a partir de ahí sé directo y no te enredes al hablar porque confundirás a los demás.

ARIES

Te has levantado hoy con la energía a tope, mucho mejor de lo que venía sucediendo últimamente. Aprovecha para hacer aquellas cosas que habías dejando de un día para otro y que te parecían una montaña insalvable.

TAURO

Presta atención hoy a los consejos que alguien con mucha experiencia te está dando porque te serán muy útiles. Uno de tus amigos quizás está empeñado en montarte una cita a ciegas con alguien que, según él, te gustaría mucho. ¡Adelante!

GÉMINIS

Si hoy te sientes hastiado del trabajo que desempeñas, Géminis, tómalo como una señal. La vida te está indicando a diario que ya va siendo hora de empezar a buscar en otra parte. Hazlo con tiempo, sin agobios y sin precipitarte.

CÁNCER

Si eres de los Cáncer que empiezan a salir con alguien, no tengas tanto miedo a que no se trate de algo duradero. No te enamores tan rápido de esta persona, pero disfruta del día a día. El tiempo ya lo dirá.

LEO

En el terreno sentimental, empieza a ser más espontáneo en tus manifestaciones de cariño. Esto además pondrá un poco de chispa a diario en la relación. Si hoy lo pones en práctica les espera un día magnífico y una noche llena de pasión.