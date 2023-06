Conozca aquí su horóscopo de hoy, 29 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Aunque es probable que hoy no te sientas con la energía que necesitas para afrontar la jornada, cuida de tu aspecto personal, toma un buen desayuno y te cambiará la perspectiva. Procura salir seguro de ti mismo, con paso firme.

ARIES

A nivel sentimental, te espera un día genial para el amor y la pasión. Si estás en una relación de pareja, es el momento de experimentar nuevos juegos en la intimidad. También es el momento apropiado para avanzar hacia un compromiso.

TAURO

Hoy puede salirte una ocasión para realizar un viaje que estabas deseando. Quizá no sea de forma inmediata, pero sí en un futuro no muy lejano. No dudes en aceptar y si hace falta echa mano de tus ahorros.

GÉMINIS

Tendrás noticias sobre un tema que afecta a alguien que conoces y que te hará reflexionar sobre las consecuencias de cierta forma de proceder. La vida te brinda la oportunidad de comprobar esta experiencia en cabeza ajena.

LEO

En el ámbito sentimental, es un buen momento para proponer a esta persona que te interesa salir contigo a tomar algo. ¡Sedúcele! O por lo menos inténtalo en los próximos días. ¡Vence el miedo!

VIRGO

Demuéstrate a ti mismo que tienes un gran potencial. Eres muy hábil para encontrar la solución a muchos problemas. Hoy tendrás ocasión de demostrarlo a una persona cercana, que buscará tu consejo