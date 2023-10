$!¿Qué le depara hoy, 29 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 29 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ESCORPIÓN

Tu corazón estará comprometido con una situación familiar que te tendrá preocupado, intenta equilibrar tu energía para ocuparte de asuntos que requieren de tu atención y acción rápida en la parte profesional y económica, nuevos proyectos se abren para trabajar y el romance hará parte fundamental de tu nueva etapa, disfruta del amor y equilíbralo.

ARIES

Semana para organizar las ideas que has tenido y no has llevado a la acción, debes cimentar tus proyectos y no dejarlos solo en el deseo, la energía está propicia para iniciar en trabajo nuevo o proyectos nuevos. Deja de cargar con culpas que no te corresponden, te estarán acusando o atacando por problemas de otros en los que estarás involucrado.

TAURO

Estarás con indisposición y pensativo sobre cosas que han pasado últimamente en tu vida, reconectar con tu ser interior es importante, no te dejes llevar por terceros y analiza con justicia las situaciones para que no caigas en autoengaños. Semana para dejar el pasado atrás y reiniciar nuevos caminos con determinación y cambio de actitud frente a la vida.

GÉMINIS

Estarás con días de muchos altibajos. Nuevas aventuras que vivirás te llenarán de vida, estarás necesitando tiempo para ti por lo que buscarás acercarte a la naturaleza. Y tendrás muchas ideas en la cabeza y proyectos por hacer frente a los cuales te sientes maniatado y estacado, no seas tan ansioso, deja que el tiempo te vaya mostrando el camino, paso a paso.

CÁNCER

Oportunidades se te presentarán esta semana, algunas muy buenas que te harán dudar de la legalidad del negocio, estarás observando y analizando varias opciones antes de tomar decisiones. Buen momento para tomar decisiones radicales frente a situaciones familiares que has estado evadiendo. El aprendizaje estará buscándote.

LEO

No estés tan dudoso de lo que estás haciendo, confía más en ti, vienen algunas pruebas que te obligan a mirarte a fondo y reconocer de qué estas hecho. Pasarás noches de reflexión de pronto con insomnio, pero necesarias para cambiar algunas formas de cómo estabas haciendo las cosas. Recibirás un obsequio sorpresa de alguien que alegrará tu corazón.