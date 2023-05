$!¿Qué le depara hoy, 3 de mayo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 3 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

TAURO

Es probable que te surja hoy una buena opción de trabajo, Tauro. Decide tú mismo después de reflexionar. Ten en cuenta a diario los consejos de las personas en las que tienes confianza, pero esto no significa que tengas la obligación de hacer lo que te dicen al pie de la letra.

PISCIS

Hoy te encontrarás con alguien que se empeña en llevarte la contraria. Corta la discusión aunque tengas la razón. Demostrárselo no te llevará a ninguna parte. Ignora a ciertas personas que parece que se divierten discutiendo.

ARIES

Deberías empezar a ahorrar desde hoy mismo si no quieres pasar apuros en el futuro. Hay alguien a tu alrededor, posiblemente en el ámbito laboral, que suele hablar menos preciándote. ¡Hazte respetar!

GÉMINIS

Tienes hoy muchos buenos propósitos sobre tu trabajo, pero te falla la tenacidad y abandonas tus planes. Recuerda que debes esforzarte a diario para que las cosas te salgan como las tienes previsto.

CÁNCER

Si hoy en tu trabajo te proponen ponerte al frente de un grupo, ni se te ocurra rechazarlo. Es posible que sientas temor porque no lo has hecho nunca, pero tienes cualidades para liderar y alguna vez tiene que ser la primera. ¡Anímate!

LEO

En el aspecto amoroso, si hoy, a lo largo del día, estás sintiendo la tentación de llamar o enviarle un mensaje de texto a tu ex, no lo hagas. No te beneficiará. Piensa que quien te llegará ahora es mucho más adecuado con tu forma de ser.