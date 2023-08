¿Qué le depara hoy, 31 de agosto, su signo zodiacal?

Si estás saliendo con alguien que te gusta, pero no tanto como para comprometerte, hoy déjale bien claro que de momento quieres seguir libre y no alimentes falsas expectativas en la otra persona, pues podría resultar herida.

No permitas que tu relación pase a un segundo plano. Debes darle a tu pareja el lugar que merece y no permitir que el trabajo o tus amistades vayan desplazando el amor de tu vida.

Déjate hoy de prejuicios y presta oídos a tus colegas o a la gente de tu entorno si tienes una profesión intelectual. No es cierto que seas tan autosuficiente como para no necesitar nunca a nadie.

Si estás empezando a salir con alguien o has conocido recientemente a una persona a la que ves a diario, hoy a primera hora te podría sorprender con un regalo o un gesto muy especial que no esperabas.

Te está faltando seguridad en ti mismo, confianza, y esto te perjudica a diario. Si piensas que no eres suficientemente valioso o temes hacer las cosas peor que los demás, te verán como una persona débil y vulnerable. ¡No lo permitas!

LIBRA

Estás viviendo un gran momento, pero tu falta de seguridad no te deja ver todo lo bueno. Es posible que te surja la oportunidad de liderar un equipo de trabajo. Aprovecha la ocasión y demuestra tus dotes.

ESCORPIÓN

Te espera hoy una jornada genial en tu vida profesional. Te sentirás muy a gusto con lo que haces y empezarás a darte cuenta a diario de que tienes un gran futuro en el camino profesional que has elegido.

SAGITARIO

En el amor, te esperan momentos felices en pareja. Tu amor podría sorprenderte hoy y será una experiencia muy positiva que contribuirá a estrechar los lazos. Piensa tú también en algo para sorprenderle.

CAPRICORNIO

Tu jornada laboral hoy no será de las mejores, pero en parte puede deberse a que no te has levantado de buen humor y esto te puede hacer tener a diario una visión distorsionada de los conflictos que puedan aparecer.

ACUARIO

Tendrás que utilizar tus dotes de comunicador y lograrás convencer a todos los que te escuchan. También tu espíritu inquieto y curioso tendrá hoy oportunidad de explorar terrenos que no dominas.

PISCIS

Si hoy sientes la tentación de darle un giro radical a tu vida o hacer cambios arriesgados, piénsalo dos veces. No te conviene abandonar la trayectoria que estás llevando hasta ahora por actuar con la cabeza caliente.