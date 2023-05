$!¿Qué le depara hoy, 31 de mayo, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 31 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Llevas una temporada en la que todos tus pensamientos los ocupa el amor. No puedes evitar tener la cabeza llena de pajaritos. Deberías prestar hoy más atención en el trabajo para no cometer errores. La verdad es que estás conociendo a alguien que realmente vale la pena, pero tus inseguridades te ganan.

CÁNCER

Últimamente tienes tendencia a compararte con los demás y encima te ves inferior, cuando no es así en absoluto. A diario deberías confiar más en tus capacidades y en tu forma de ser, convéncete de que eres único y especial.

LEO

Desde hace un tiempo te levantas con sensación de cansancio, procura dormir bien tus ocho horas y hacer un poco de ejercicio antes de ir al trabajo. Veinte minutos serán suficientes para devolverte la energía y, de paso, mejorarás tu aspecto físico.

VIRGO

Si después de pensarlo bien hoy has tomado la decisión firme de cambiar de empresa, empieza a mirar a diario todas las posibilidades que tienes a tu alcance. Y no te lances de cabeza hasta que no lo veas claro, no te precipites.

LIBRA

Si llevas tiempo con una persona y todo ha ido más o menos bien hasta ahora, tal vez sea el momento de dar a la relación un poco más de formalidad, sobre todo si hace tiempo te hicieron una propuesta seria. Acéptala.

ESCORPIÓN

Será una excelente jornada si tomas las decisiones adecuadas y esas las tienes en tu mente. Podrías cerrar un trato importante, firmar alguna sociedad, o quizá hacer los papeles para montar una tienda. Te dará muchos beneficios.