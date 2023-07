$!¿Qué le depara hoy, 4 de julio, su signo zodiacal?

En el terreno sentimental, parece que tu pareja no está satisfecha, aunque le llenes de regalos. Tal vez te iría mejor demostrarle cuánto le quieres con pequeños gestos o detalles sin valor económico, pero llenos de amor.

Hoy podrías descubrir que una persona en la que confías no ha sido sincera contigo. Aunque te sientas dolido, intenta superar este episodio lo antes posible, no te sientas triste ni deprimido. Es mejor que lo hayas descubierto a tiempo.

Tienes a tu lado a un compañero de vida fantástico, pero no le prestas la atención que deberías. Hoy dile que le quieres porque se está decepcionando con la relación y es probable que busque por otros lados.

Entre tus amigos hay alguien que no es sincero. Hoy una llamada o un mensaje te pondrá sobre aviso. Tu sexto sentido te hará sospechar que esa persona te miente o te toma el pelo. ¡Has caso de tu intuición!

C ÁNCER

LIBRA

Quizá hoy te propongan un viaje corto por el tema laboral, acepta porque sacarás muchas conclusiones que te servirán en el futuro. Empieza también a pensar muy seriamente en reanudar tus sesiones de ejercicio diario cuanto antes.

ESCORPIÓN

Presta mucha atención a todo lo que ocurra a tu alrededor en el día de hoy. Si te proponen un viaje de trabajo, no lo rechaces. La pasarás bien y tu prestigio subirá puntos. Si eres organizado lo podrás materializar.

SAGITARIO

En el terreno sentimental, si estás saliendo con alguien, parece que no anda en la misma onda. Quizá tú buscas algo serio y esa otra persona apenas quiere un romance fugaz. Acláralo o te expones a perder el tiempo y llevarte un disgusto.

CAPRICORNIO

Si estás pensando en encontrar un trabajo que te ilusione más, hoy es probable que te ofrezcan algo que pueda interesarte. Aunque no sea exactamente lo que estabas buscando a diario, sin duda es una buena oportunidad.

ACUARIO

Hoy puede ser para los Acuario un día de gastos imprevistos. Tal vez una avería en casa o un problema con el carro desequilibrará tu presupuesto. Es probable que tengas que ajustarte el cinturón.

PISCIS

Si hoy te levantas con poco ánimo para afrontar el trabajo que te espera, has un esfuerzo para concentrarte y no distraerte con otros asuntos. Aparca tus problemas o no conseguirás rendir hoy con todas tus tareas.