Buena semana para finiquitar negocios, alianzas o compromisos, nacerá un nuevo proyecto de vida muy interesante y en alianza con una persona cercana. No te angusties por algunos inconvenientes y problemas de personas cercanas que tu aprecias, recuerda que cada quien lleva su proceso, y tu no puedes ser el solucionador de problemas de todo el mundo, permíteles solucionar sus propios problemas para que crezcan ellos mismos.

Aunque los resultados a veces no son los que esperan, ten siempre presente que son lo mejor para ti en un futuro, siempre después de la tormenta llegará la calma, no te estreses por el momento. Semana de cambios y renovación energética, llegarán las soluciones a esa situación en tu familia que estaba un poco complicada y eso te dejará mucho más tranquilo para iniciar año.

SAGITARIO

Ten cuidado con las personas que se te acercan, no todos vienen con buenas intenciones, hay personas con dos caras y tendrás que acudir a tus guías, a tu intuición para determinar quien viene para afectarte o hacerte daño. Esta semana estarás pensando en viajes en cambios, en renovaciones en tu vida, te sientes cansado de la monotonía y deseas cambios, será bueno aislarte del mundo por unos días para pensar en ti y en tu felicidad.

CAPRICORNIO

Viene mucha actividad y trabajo para ti, no tendrás mucho tiempo para la familia o descansar, pues tendrás muchas cosas por hacer, pero todo esto aunque te genere mal genio, es muy bueno para ti, podrás tener un aumento de sueldo o un ascenso gracias a tu buen desempeño y tenacidad. Tendrás algunos dolores de piernas o rodillas, pero es mas de cansancio.

ACUARIO

Semana para introspección, mira en tu interior, tu yo interior te dirá que decisiones debes tomar frente a algunas situaciones que se te presentas con personas cercanas y tienes conflicto emocional al tomar las decisiones. Vienen cambios con muchas sorpresas, posiblemente un viaje de descubrimiento con nuevos caminos que se te abren, ya sea laborales o de vivienda.

PISCIS

Semana de sembrar lo que deseas cosechar en este nuevo año, piensa bien tus acciones, pues ellas determinarán tu futuro, es buen momento para que organices tu equipo de trabajo ya sea a nivel de familia o laborar, tus colaboradores harán que funcione o no tus proyectos, tu solo no podrías llevarlos a cabo. No dudes tanto, siempre será imprevisible los riesgos futuros, pero son necesarios para lanzarte al agua con ese proyecto que has tenido en mente desde hace tiempo.

ARIES

Semana para solucionar o tomar decisiones en el amor, debes definir que camino tomar y con quien deseas iniciar el año. Tomarás fuerza para renacer como el ave fénix en este año que inicia y estarás haciendo muchos planes nuevos para el siguiente ciclo de vida, sobre viajes lejanos, emprendimientos, etc.

TAURO

Tienes todo el potencial para hacer realidad tus sueños, tus pensamientos, tus planes, solo debes organizar bien tu mente, pues das rienda suelta a tu cabeza, pero no llevas a cabo ni a la acción tus planes, esta semana descubrirás un camino y una forma nueva de hacer que las cosas fluyan y eso te hará ver, que en algunas situaciones es mejor resignarse a perder y emprender nuevos caminos, que insistir y desgastarte en algo que no tiene futuro.