$!¿Qué le depara hoy, 4 de marzo, su signo zodiacal?

En el terreno sentimental, si estás soltero, no te importe seguir así algún tiempo más, te irá bien; pero si conoces a alguien y salta la chispa, sigue adelante, no desperdicies esa oportunidad.

VIRGO

Es probable que una persona que es muy importante para ti te pida que le ayudes con un asunto importante, que le des tu opinión o le eches una mano con cierta documentación.

LIBRA

Si tienes algún objetivo entre manos, piensa este fin de semana en la forma de iniciar algunas acciones para ponerlo en marcha, porque si lo haces ahora tendrá éxito.

ESCORPIÓN

Si tienes ya una pareja estable, una buena forma de empezar este fin de semana es un encuentro romántico en la noche, será una forma muy bonita de romper con la rutina.

SAGITARIO

Es posible que hoy te encuentres en una encrucijada, y no de trabajo precisamente. Se pueden dar las circunstancias para que se produzca un cambio importante en tu vida.

CAPRICORNIO

Si tuviste una semana estresante, acude hoy y mañana a los tuyos. El calor del hogar y la familia obran milagros a diario. Si tienes pareja, también puedes incluirla en una velada de relajación.

ACUARIO

Hoy es probable que con tu pareja las cosas no anden bien. Piensa si últimamente le has dejado para atender otros frentes. Puede estar enfriándose, aunque tú todavía no lo has notado.