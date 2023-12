¿Qué le depara hoy, 5 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 5 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

SAGITARIO

Buscar la perfección de esa persona que quieres para compartir la vida se te vuelve un dolor de cabeza, ya que te estás volviendo demasiado perfeccionista y no eras así. No le mires a las personas solo malo, también lo bueno, que no es poco.

ARIES

Debes pensar muy bien cuando hablas, ya que puedes herir con tus palabras a las personas que más te han apoyado. Ellos, de verdad, que no se lo merecen. No los hieras con tu forma de ser.

TAURO

No tienes por qué permitir que las personas te pisoteen y apaguen tu luz. Es hora de manifestar tu inconformismo. Si no funciona, aléjate de aquellas personas tóxicas que no te están aportando nada en el bonito.

GÉMINIS

Eres muy confiado y eso no es tan bueno. Tienes un corazón inmenso lleno de cosas buenas, pero no todos son así. La nobleza es algo muy lindo que posees, pero infortunadamente puede ser mala a veces.

CÁNCER

Si sientes que en el trabajo no te valoran, la solución no es quejarse y hacerse la víctima. La mejor opción es meterle buena vibra y destacarte más. El que siembra, siempre cosecha.

LEO

Una relación sentimental es de dos, pero tu silencio la está deteriorando. Si no pones de tu parte y trabajan como equipo, no hay mucho que hacer. Tienes voz y voto y parece que lo olvidarás muy seguido.