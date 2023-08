$!¿Qué le depara hoy, 6 de agosto, su signo zodiacal?

Has tenido algunas tormentas y noticias no tan positivas como las has esperado, noticias tristes y problemas uno tras de otro, pero esa energía cambiará, debes tomar toda tu energía para cambiar esas situaciones, tienes que tomar los problemas como oportunidades para cambiar las cosas que quieres cambiar.

Es momento de tomar decisiones, has estado en una aparente zona de confort, por el miedo al riesgo que genera tomar decisiones que sabes en el fondo que debes tomar, y esto no te ha permitido crecer. Permite escuchar opciones de otras personas, deja la terquedad, quita esa coraza. Viaje lejano se presenta.

ACUARIO

Vas a estar con dolor de espalda, dolores musculares, y es por cargas de situaciones personales y que a veces ni siquiera son tuyas, debes trabajar en tu energía y equilibrarte. Estarás en una situación en la que encubrirás a un amigo o pondrás la cara por otros y te echas encima cargas que no son tuyas, y eso te generará problemas futuros. Debes brindar alguna ayuda a tu familia y ya lo habías prometido y eres el único que puede ayudar a esa persona, es una mujer.

PISCIS

Recibirás un dinero que no esperas y se acercarán muchas personas a decirte que hacer con ese dinero o a pedirte dinero prestado. No permitas que nadie tome decisiones por ti, piensa bien y no te sientas juzgado por decir no, en situaciones que debes hacerlo. Invierte en tu futuro. Celebración en pareja. Piensas en viajar e iniciar de nuevo con otra vida, concreta tus ideas.

ARIES

Tendrás algunos choques o discusiones por algunas malas decisiones que has tomado respecto a las finanzas o el dinero, ya sea en tu grupo de trabajo o familia. Se abre un camino en tu trabajo pero debes dejar a un lado algunas ayudas que estabas haciendo a tu familia, no te sientas mal, pero algunos compromisos no vas a poder cumplirlos. Valórate más y toma tus propias decisiones, confía en ti.

TAURO

Debes tomar decisiones en la parte emocional esta semana, la respuesta esta en tu intuición o en tus sueños. Una nueva oportunidad de trabajo viene para ti, cambio o avance en un nuevo puesto laboral. Armonización por una reconciliación en la familia, y genera una celebración y atracción hacia la prosperidad.

GÉMINIS

Se avecinan viajes con nuevas aventuras, se abre la creatividad hacia nuevos negocios o proyectos nuevos. Tendrás que lidiar con una noticia triste por parte de la familia, y es algo que ya estabas esperando, son embargo no oscurece una reunión familiar o celebración que tendrás muy pronto. Hay un proyecto en otra ciudad que puede prosperar.

CÁNCER

Mucha actividad esta semana, cambios, tomas de decisiones, mucho trabajo y se abrirán varios caminos y estarás con indecisión. Varios proyectos y todos positivos. Evalúa por orden de prioridad y en lo que mas te sientas cómodo, no trates de hacer todo al tiempo. Habrá alguien muy agradecido por algo que tu le has dado o una ayuda que le has prestado a una persona y que ora mucho por ti.