$!¿Qué le depara hoy, 6 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 6 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Estás esperando a que se reconozca la labor que estás desarrollado en los últimos tiempos, pero ese momento no llega. Quizás es hora de ver las cosas como son realmente y no como tú quieres que sean. Hoy piénsalo bien y si ves que tus aspiraciones no van a cumplirse, busca en otro lugar donde tu talento sea apreciado.

CÁNCER

A nivel sentimental, tu pareja está quejándose últimamente porque siente que le prestas poca atención, aunque en realidad no es así, sino todo lo contrario. Es ella quien no te presta la atención que mereces.

LEO

Parece que tu pareja no está satisfecha, aunque le llenes de regalos. Tal vez te iría mejor demostrarle cuánto le quieres con pequeños detalles sin valor económico, pero llenos de amor. Llévala a pasear a ese lugar de la ciudad que tanto le encanta.

VIRGO

Decídete hoy mismo a poner en orden tus cuentas. Algo está fallando y por eso el dinero escasea y apenas puedes llegar a fin de mes. Trázate un plan que te permita afrontar tus gastos sin tener que preocuparte. Prioriza las cosas realmente necesarias.

LIBRA

Empieza a pensar seriamente en practicar algún tipo de actividad física. Inscríbete a algún centro deportivo y busca actividades en grupo, pues te espera una oportunidad de conocer a alguien muy interesante.

ESCORPIÓN

Es momento de cumplir buenos propósitos, pero esto no significa seguir la dieta de tu amigo. Si quieres perder algunos kilos, acude a un nutricionista y sigue una dieta personalizada; además, es hora de practicar una actividad cardiovascular.