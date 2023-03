$!¿Qué le depara hoy, 6 de marzo, su signo zodiacal?

Podrían concederte hoy en el trabajo algo que estás deseando desde hace bastante tiempo y por lo que has batallado muy duro. No es momento para bajar la guardia sino de demostrar por qué lo mereces.

Si piensas que tu relación funciona de maravilla, procura que se mantenga así y no veas problemas donde no los hay ni los va a haber, sobre todo si tienes conciencia de lo que necesita un amor para durar.

Si aún no has encontrado al amor de su vida, prepárate porque está a punto de entrar en tu existencia una persona con quien te entenderás muy bien. Sal con tu gente porque a la casa seguro que no van a llevártelo.

VIRGO

Si estás algo cansado de tu rutina de vida, tienes hoy la posibilidad de iniciar grandes cambios si es que de verdad lo deseas y pones de tu parte para que se produzcan. Ahora lo tienes todo a tu favor para hacer frente a lo que pasa a tu alrededor.

LIBRA

Ahora estás en un buen momento para formalizar una relación o un compromiso. Si crees que ya no tienes que esperar más para dar el siguiente paso, organiza hoy mismo una velada especial para tu pareja.

ESCORPIÓN

Estás viviendo el presente con un pie todavía en el pasado. Debes corregir esa tendencia a pensar en el ayer en lugar de aprovechar todos los momentos que la vida te brinda a diario. Aleja ya mismo esos fantasmas.

SAGITARIO

Te sientes agobiado por un problema al que no hallas solución y no puedes sacarlo de tu cabeza. No te quedes encerrado en casa y acepta a la salida del trabajo alguna propuesta, pues escucharás buenos consejos.

CAPRICORNIO

Si te proponen participar en una salida que se organizará próximamente, tal vez con motivo de Semana Santa, no desperdicies la ocasión. Aparte de divertirte te proporcionará ocasión de conocer nueva gente y hacer contactos profesionales.

ACUARIO

No te encuentras en tu mejor momento anímico. Una situación desagradable que ocurrió en días pasados en el trabajo te está pasando factura. No has podido desconectarte de los problemas, aunque tampoco has hecho mucho para lograrlo.