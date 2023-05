$!¿Qué le depara hoy, 6 de mayo, su signo zodiacal?

No está bien que sigas dudando de ti mismo y de todo lo que tienes como ser humano. Recuerda que te has demostrado muchas veces que puedes conseguir todo lo que te propones.

Los límites solo están en tu mente y la disciplina es la clave de todo. Te quedas de víctima por determinadas situaciones que te suceden a diario, pero no te pones manos a la obra para resolverlas. No te alcanzas a imaginar la fuerza interna tan grande que tienes. No dudes de ella.

VIRGO

Hace días estás acumulando rencor y eso no te deja nada positivo en tu vida. Obrar así hace que la energía que tienes se agote y termines destrozado mentalmente. Debes aprender a sanar las heridas del pasado.

LIBRA

Si te encuentras en el camino con una persona que no esperabas o no es grata para ti, no entres en conflicto con ella. Lo mejor es preguntarte si no será esta una señal del destino.

ESCORPIÓN

Casi siempre te sientas a esperar que tu pareja tome la iniciativa, situación que apaga la llama del amor y vuelve la relación aburrida. Tómala tú, sorprende a ese ser que amas y verás la diferencia. Sé detallista.

SAGITARIO

Hay que ponerle bastante atención al tema de tus finanzas. Ten en cuenta que vendrán días bastante complicados en este aspecto. Lo mejor que puedes hacer es no gastar un peso demás, solo lo que es necesario

CAPRICORNIO

Debes tener presente el valor de la sinceridad. A veces dudas para decir la verdad y sientes que una que otra ‘mentirilla’ es necesaria. Nada más alejado de la realidad, di siempre la verdad.

ACUARIO

Una relación es de dos personas. La tolerancia, aunque parezca un lugar común, es la base para construir todo. Deben llegar a acuerdos y ceder de lado y lado para que las cosas funcionen como debe ser.