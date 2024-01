$!¿Qué le depara hoy, 9 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 9 de enero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CAPRICORNIO

Es posible que llegue una noticia que te altere, como que tu ex ya está con otra persona. Debes hacer, pasar la página y abrirte de nuevo al amor.

ARIES

Hoy te conviene salir a respirar aire fresco. La compañía de un amigo te va a permitir desahogarte, contarle tus problemas y todo lo que llena tu cabeza a diario.

TAURO

Buen día para hablar con tu pareja y aclarar el camino que lleva la relación. Si lo haces estarás de mejor humor. No hagas caso de los consejos que te dan sin haberlos pedido.

GÉMINIS

Sal y relaciónate. No te quedes hoy en casa. Aprovecha este día y habla con amigos y conocidos, de esa conversación saldrá algo muy bueno.

CÁNCER

Es necesario que vuelvas a pensar en positivo, porque sólo así lograrás cambiar las cosas que no marchan bien en tu presente. Hoy has una visita a la familia, no la dejes de lado.

LEO

Esta tarde podrás tener una pequeña discusión con tu pareja. Lo mejor es salir a la calle, pasear y divertirse. Si lo haces recuperarás esa chispa que tu pareja valora.