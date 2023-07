$!¿Qué le depara hoy, 9 de julio, su signo zodiacal?

Es momento de dejar atrás muchas situaciones y pensamientos que bloquean tu presente, un viaje de introspección sería bueno, medita que es lo que quieres a futuro, no te detengas mas por situaciones o ataques externos, has permitido que otras personas interfieran en tus decisiones y te has quedado quieto con tus proyectos futuros, por estar defendiéndote de comentarios malintencionados. Ya deja el pasado atrás y concéntrate en tus proyectos

CAPRICORNIO

Estas en un momento decisivo para invertir dinero o iniciar un negocio con varias personas, pero la energía no está alineada y posiblemente tengas perdidas económicas si lo haces, pues hay alguien que esta en ese grupo de personas que va a tener malos manejos en dicha negociación, cuidado, es mejor en este momento quedarte quieto y trabajar en solitario.

ACUARIO

Te sentirás agobiado por ataques de personas que hablan y murmuran cosas de ti, y sientes que no tienes ya ganas de luchar, incluso algunos días sentirás que es mejor hacerte el ciego frente a las situaciones pues no está en tus manos solucionarlas y si te están generando preocupaciones y problemas en tus actividades diarias. Tu familia será de gran apoyo y podrás tener invitaciones a alguna reunión que te sacará de tu situación agobiante y te refrescara el alma. Vendrán buenos dividendos económicos por un negocio o inversión que has hecho en el pasado y podrás disfrutarla con las personas que amas.

PISCIS

Se viene un posible contrato que has estado esperando o un nuevo trabajo, no pienses que la justicia no te llega, pues viene dinero fruto de unos documentos y viene por justicia divina o física. Trabaja en la administración financiera, pues te llegará un dinero que no lo sabes administrarlo bien se te va como el humo. No seas de extremos, o retienes dinero o gastas sin medir. Trabaja la redistribución de las necesidades y administra bien tu dinero. Dolor de espalda y cuello, por estrés.

ARIES

Vas a tener una noticia familiar que genera sentimientos de decepción sobre una persona muy cercana, y va a hacer que te alejes de la concentración de tu trabajo, trata de separar las situaciones pues posiblemente un jefe o socio va a tenerte en cuenta para liderar un proyecto o negociación y necesitas tener concentración completa en tu trabajo. La situación familiar se va a solucionar, no te preocupes demasiado.

TAURO

Semana muy productiva en la parta laboral, económica y de la abundancia, llegarán nuevos dividendos que te van a permitir ayudar a la familia con algún favor que te habían pedido. Vendrá una celebración familiar, nueva noticia que van a celebrar. Cuídate un poco la salud pues tu cuerpo necesita un descanso de lo contrario vas a caer en cama por stress, necesitas un reposo.

GÉMINIS

Has estado con muchas cargas de trabajo y no has manejado bien el equilibrio, eres de extremo, o trabajas mucho o te ausentas por completo, debes trabajar el equilibrio para que no te enfermes. Hay una idea de proyecto que siempre has dejado a segundo plano, es momento de hacerlo realidad, tienes a la emperatriz de tu lado, la fecundidad esta de tu lado, si quieres o buscas un bebe es momento de hacerlo, nuevos proyectos o bebe nuevo.