¿Qué le depara hoy, 9 de septiembre, su signo zodiacal?

VIRGO

En el ámbito sentimental, puedes recibir una propuesta para tener un encuentro con alguien a quien has conocido recientemente. No dejes pasar la ocasión de profundizar en esta persona que parece muy interesada en ti.

ARIES

Si en este momento tienes un trabajo que tiene poco que ver con tu profesión o tus estudios, eso pronto va a cambiar. No pienses que tus esfuerzos no van a ninguna parte, porque te convencerás de que no es así.

TAURO

Hoy tendrás ocasión de hablar con alguien que te causará muy buena impresión por su coherencia y brillantez. Procura cultivar la amistad de esta persona porque te puede aportar muchos conocimientos.

GÉMINIS

No hagas pagar a los demás los problemas que tienes. Te molesta la presencia de gente que se interesa por ti, en lugar de agradecerles. Ellos no tienen la culpa de lo que te pasa.

CÁNCER

Procura ser más comprensivo y empático con quienes te rodean. Eres así por naturaleza, pero últimamente parece que estás rebotado por algo. No todo es como tú lo ves.

LEO

Si te vas a comparar con otras personas que sea para ver el lado positivo de los demás y aprender de lo bueno que puedan tener. No para frustrarte por lo que no has podido alcanzar.