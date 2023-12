¿Qué le pasó a Fredy Guarín? Denunció llorando que no lo dejan entrar a su casa y le dan la espalda

En época de fiestas y celebraciones vuelve a aparecer el exvolante, que jugó en Portugal, Argentina, Italia, Francia, China y Brasil, con escándalos producto del consumo de licor.

El más reciente suceso, se dio en el fin de semana de Navidad, cuando Guarín subió un video a sus redes denunciando que no podía ingresar a su casa en Montería.

“Ya van como tres o cuatro veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata”, dijo en ese momento. “Voy a publicar videos, a un hombre no se trata así. Me hago responsable de lo que llegue a pasar. A un hombre no se trata así porque ha sido muy bueno, por más que tenga sus errores, me hago responsable por mis errores, pero a un hombre no se irrespeta así”, añadió.

Finalmente advirtió que, “Graben a ustedes este video porque mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de la gentuza, de que la gente se aproveche de las debilidades”.

Este hecho se suma a los escándalos que tuvo luego de salir de Millonarios en 2021, cuando fue detenido por la policía en Medellín, por violencia intrafamiliar (presunta agresión a su padrastro en presencia de su mamá).

Unos meses después, en mayo de 2021, en Rionegro fue denunciado por un escándalo tras una fiesta que duró varios días, pero cuando la policía llegó al lugar todo estaba apagado.

“Rumba y disparos”, dijeron los denunciantes en mensajes por WhatsApp.Guarín también fue protagonista de un mensaje que dejó preocupado a sus seguidores, que lo vieron bastante pasado de kilos.

El futbolista, oriundo de Puerto Boyacá, ha tenido tres esposas, tiene tres hijos y también está ligado a negocios de finca raíz, un criadero de caballos y una barbería.