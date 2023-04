¿Qué pasa en Medellín? Un video muestra el terror de un estudiante que se quedó hasta tarde en una oficina embrujada

Si usted es de los que cree que trabajar hasta tarde es una buena idea, tal vez quiera pensarlo dos veces después de ver este video. Un estudiante de ciencia y tecnología vivió una experiencia escalofriante en una oficina del barrio Prado Centro de Medellín, donde al parecer hay un fantasma que no le gusta que le molesten.

El joven, identificado como David Pineda, compartió en su cuenta de Twitter el video de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que una taza de café se cae sola del escritorio y una silla se mueve sin que nadie la toque. El muchacho, que estaba trabajando tranquilamente en su computador, quedó atónito y asustado ante lo que presenció.

“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, escribió Pineda en su publicación, que se ha vuelto viral en las redes sociales. Según contó, esto ocurrió en la sede principal de Cipsela, una empresa ubicada en una casa que tiene casi un siglo de antigüedad y que según él tiene fama de estar embrujada.