¿Qué pasó? El actor Eduardo Verástegui salió de Ecuador tras el asesinato de Fernando Villavicencio

A través de redes sociales, se difundió un video en el que Eduardo Verástegui antes de su evacuación, en el que aprovechó para agradecer a los asistentes por acompañarle en la premiere de Sound of freedom (Sonido de la libertad):

Diversos reportes informaron que, tras el atentado, el productor abordó un avión privado hacia un destino no especificado. Desde ese momento, Eduardo Verástegui no ha publicado nada en sus redes sociales.

Tras la evacuación del sitio, Eduardo Verástegui ya no pudo ver la proyección de la película que produjo. Sin embargo, compartió con sus seguidores algunas fotos dentro de una iglesia que visitó en Quito, Ecuador.

Tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, el actor Eduardo Verástegui fue evacuado de la premiere de la película Sound of freedom.

La película Sound of freedom se estrenará en Latinoamérica el próximo jueves 31 de agosto, pero en Estados Unidos llegó a la pantalla grande desde el 4 de julio.

“Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, escribió. De igual forma, Lasso dijo sentirse “indignado y consternado”. El mandatario mencionó que convocó de manera urgente al Consejo de Seguridad del Estado para evaluar lo sucedido. Cerró su mensaje en Twitter asegurando que: “El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”.

En un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacaron en mi contra o atentaran contra mi vida”, dijo en una rueda de prensa.

En su momento, Fernando Villavicencio aseguró que no tenía miedo, pero estaba consciente de que su propuesta de campaña afectaría a dicho grupo de delincuencia organizada.

“Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad”, adelantó.