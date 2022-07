¡Qué sabor! Usuario del metro sorprendió con su particular baile

Parece que el metro de Medellín se convirtió en un escenario para mostrar el talento. En días pasados los usuarios del sistema de transporte fueron sorprendidos por el doble de Freddie Mercury, quien los puso a cantar y bailar mientras viajaban.

En el video, que se volvió viral en las redes sociales, se observa al doble del artista vistiendo uno de los looks icónicos de Mercury, además luciendo su llamativo bigote.

Recientemente ocurrió un nuevo caso. Se trató de un joven que dejó con la boca abierta a los usuarios del metro por su particular manera de bailar.

Aunque en la grabación no se alcanza a identificar con exactitud qué canción estaba bailando, porque el hombre iba con sus audífonos puestos, todo parece indicar que se dejó contagiar por el ritmo de la salsa choke o algún tema de reguetón.

La grabación se viralizó en redes sociales y ha recibido todo tipo de comentarios como: “Veo siempre que los paisas son felices, qué chévere”, “Personalmente no me gusta”, “El muchacho le alegró el día a muchos sin ser vulgar, me transmite felicidad el tipo, dejen de ser amargados”, entre otros.