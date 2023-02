¡Récord! “My Universe” de Coldplay y BTS supera los 900 millones de reproducciones en Spotify

No cabe duda de que “My Universe”, la colaboración entre BTS y Coldplay, fue una de las canciones más esperadas en la historia reciente de la música.

“My Universe” hace parte del nuevo disco de Coldplay, el cual se titula “Music Of The Spheres”.

Esta es la primera vez que Coldplay colabora con una banda coreana, pues anteriormente lo había hecho con Rihanna en la canción “Princess of China” y con Beyonce en la canción “Hymn for the weekend”.