¡Reinará la austeridad! Anuncian que la coronación de Carlos III será “simple”

En cuanto a la música, la situación está un poco complicada, aunque invitaron a Adele, Ed Sheeran, Elton John, las Spice Girls y Harry Styles, estos artistas declinaron cantar. Pero hay algo positivo, se informó que Andrew Lloyd Webber, compositor de Cats, Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar, Evita, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y School of Rock, contribuirá con un himno.

El compositor señaló que la compuso para coro y órgano, metal y orquesta y adaptó las palabras del Salmo 98, que es un estímulo para tocar música en alabanza a Dios, y comienza: “Cantad al Señor un cántico nuevo; porque ha hecho maravillas.”

El Concierto de Coronación tendrá lugar el domingo en el Castillo de Windsor y el palacio promete “íconos de la música mundial y estrellas contemporáneas juntos en la celebración”, y también “una orquesta de clase mundial tocando interpretaciones de los favoritos musicales encabezada por algunos de los artistas más grandes del mundo, junto con artistas del mundo de la danza”.

El domingo por la tarde es para The Big Lunch, un llamado general a la fiesta, que será seguido el lunes por un día de servicio público y voluntariado, llamado The Big Help Out.