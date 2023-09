Rolling Stones brillan con Diamantes: un regreso estelar con McCartney, Elton John y Lady Gaga

Los Rolling Stones, la legendaria banda de rock británica, han hecho vibrar al mundo de la música con el anuncio de su primer álbum de temas originales en 18 años, titulado “Hackney Diamonds”. Pero este no es un álbum ordinario, ya que presenta una lista de colaboradores estelares que incluye a Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder.

Un toque de emoción adicional se suma al proyecto, ya que el difunto exbaterista de la banda, Charlie Watts, quien nos dejó hace dos años, participa en dos de las pistas. En una de ellas, se une al exbajista de los Stones, Bill Wyman, quien abandonó la banda en 1993, en un nostálgico momento que cautivará a los fans de toda la vida.

La colaboración con otros músicos de renombre también pinta un emocionante panorama musical. Paul McCartney asume el bajo en la canción “Bite My Head Off”, mientras que Elton John aporta su inigualable destreza al piano en “Get Close” y “Live By The Sword”. La voz inconfundible de Lady Gaga y los brillantes teclados de Stevie Wonder resuenan en “Sweet Sounds Of Heaven”, prometiendo una experiencia musical inolvidable.