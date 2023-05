Sandra Beltrán: estas son las alegrías y retos de ser mamá

Sandra se define como “muy curiosa, dinámica y creo que por mi profesión como actriz, puedo hacer malabares con varias cosas al mismo tiempo. Claro que no soy una supermujer, así que cuento con el apoyo, no solo de mi equipo de trabajo, sino de mi familia y de mi hijo, que me facilitan la vida”, dice.

Sandra Beltrán brilla con luz propia en el firmamento de las estrellas colombianas. Su interpretación de Yésica “La Diabla” en la exitosa serie “Sin tetas no hay paraíso” la catapultó a la fama mundial y le permitió explorar nuevos horizontes en la pantalla chica. Pero Sandra no solo es una actriz talentosa y versátil, sino también una mujer orgullosa de sus otros roles: madre y empresaria.

Sandra reveló cómo hace para balancear su rol de madre y de empresaria en el exigente mundo de la moda.

“Es un reto, pero se trata de planificar y contar con el respaldo, en este caso, de mi familia”, afirmó. Detalló que cuando está trabajando en las nuevas cápsulas, que son las mini colecciones que van lanzando cada cierto tiempo, siempre piensa en su hijo. “Cuando tengo que trabajar hasta tarde, siempre mi hijo es mi prioridad. Lo busco en el colegio, me doy esos espacios, me escapo, y si tengo que terminar algo en la oficina, me lo llevo y él me hace compañía”, narró Beltrán.