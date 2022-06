Santiago López: “hay que encontrar un balance entre lo que la audiencia quiere ver y lo que es verdaderamente noticia”

Santiago López cuenta que era el periodista más veterano de France 24 cuando participó en la fundación del canal: su más grande reto era mostrar la valía de su experiencia en el equipo de trabajo.

Además, hasta entonces no había tenido aún la oportunidad de confrontar “a dos personajes con puntos de vista diferentes en un programa en vivo con poco tiempo al aire donde tú tienes que desarrollar el tema lo más que puedas”, cuenta López.

Pero le gustó hacerlo. Empezó entonces una vez por semana y ahora lo está haciendo de lunes a jueves en un formato ya muy consolidado en la cadena y que le ha traído mucha satisfacciones.

“Hemos hablado de temas muy interesantes, hemos podido entregarle a la audiencia de América Latina temas que tal vez son muy alejados para la realidad latinoamericana, pero hemos despertado su interés por temas de África, del Cáucaso, de Asia, de Australia, temas que se salen completamente de la cotidianidad latinoamericana y que no son temas, digamos, ‘mainstream’, no son los temas que tú vas a ver en todos los programas de debate o en los otros canales de noticias en español, eso me da mucha alegría”, cuenta el periodista, quién además está muy contento de presentar su nuevo espacio “Directo América - Edición nocturna”, de France 24.

Hablamos con Santiago López sobre este nuevo reto y sobre la coyuntura que hoy enfrentan los medios de comunicación.

¿Cuáles considera que son los temas que más interesan a América? ¿Qué contexto estamos viviendo en la actualidad?

“América, y tal vez América Latina, tiene una agenda muy bien establecida en este momento, por ejemplo, el tema de la pandemia de COVID-19 sigue siendo un tema de importancia para para todas las regiones y, de hecho, para todo el continente.

“El tema de migración también, ahora que se han comenzado a activar nuevamente las caravanas y los grupos de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Dl tema migratorio siempre va a ser parte importante de la agenda.

“También creo que hay que destacar mucho los casos de investigaciones de casos de corrupción en los diferentes países. La corrupción es un gran problema para los países de América Latina y eso importa mucho a las sociedades.

“Y los temas políticos que conciernen a cada país, eso es parte de la de la agenda. Nosotros cubrimos todo el continente entonces tenemos que hablar de las decisiones que se toman en México, Venezuela, Bogotá, Perú, Buenos Aires, Santiago, Brasilia.

También entra en la agenda a nivel internacional el tema de Ucrania, en este momento preocupa mucho a la región pese a que es un conflicto muy lejano, pero es un conflicto que en otras áreas está generando “coletazos” o impactos menores, como por ejemplo en el área económica y eso nos lleva a otro tema de importancia para la región que es la reactivación económica de los países tras la pandemia de COVID- 19 que todavía no terminado, pero que ya se ha mitigado un poco y nos ha permitido recuperar en cierta forma la normalidad”.