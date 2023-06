Se graduó de una licenciatura en Bellas Artes del American Musical and Dramatic Academy y haciendo casting se ganó el personaje, pese a que muchos no creían en ella: “Mucha gente me dijo a mí que yo no podía hacer esto, que esas oportunidades no nos llegan a nosotros, pero ya estamos en este lugar y nos merecemos estar en una pantalla grande de teatro que salga global”, mencionó. Para Supergirl tuvo el visto bueno de Henry Cavill, actor de ‘Superman’, a quién ella le dijo: “¿Y entonces qué?, ¿hice bien, te gustó la película? Y él dijo: ‘Sí, hiciste fenomenal’”.

Finalmente, explicó que lo más duro de su personaje fue el vuelo: “Volar es súper difícil, porque tú estás (en posición vertical) con unas cuerdas y cuando volteas (a la posición horizontal), las cuerdas te empujan hacia arriba y desde los abdominales tienes que empujar demasiado. Es un esfuerzo de todo el cuerpo, pero no veo la hora de volver a hacerlo”, concluyó.