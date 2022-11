“Se detuvo tu corazón y también mi vida”: Nórida Rodríguez tras dos meses de la muerte de su esposo

Cuando se están cumpliendo dos meses de la partida de Toto Vega después de sufrir un infarto en Barichara, la actriz Nórida Rodríguez recurrió a su cuenta de Instagram para recordar esta dolorosa fecha para ella.

Con un sentido mensaje dejó ver los difíciles momentos que está viviendo por la ausencia de quien fuera su pareja por 24 años, y dice que le duele hasta respirar.

“Sigo aquí, detenida en el tiempo, amándote, atesorando cada uno de nuestros instantes juntos, esperando que las lágrimas me dejen ver el sol brillar, que los colibríes vuelvan a nuestro jardín, que los recuerdos dejen de ser puñaladas en el corazón y que algún día no duela tanto hasta respirar”, escribió en Instagram.

Dice también en su mensaje que su vida no ha podido ser igual, y que aún no asimila que su esposo ya no esté a su lado.

“El día que se detuvo tu corazón también se detuvo mi vida. Desde entonces vago por nuestra casa, escudriñando los rincones, como adivinándote, como esperando ver aparecer un destello de ti, de la luz infinita que ahora te contiene y te hace aún más inmenso de lo que fuiste, de lo que fuimos juntos y de lo que sigues siendo en mi”, dice.

La publicación tiene cientos de comentarios de personas que le han expresado todo su apoyo y lamentan lo sucedio.

La muerte de Toto

Toto Vega falleció después de clausurar el Festival de Cine Verde de Barichara, evento al que se había dedicado a ser su director desde hace 12 años.

Tras bajar del escenario, cuentan los asistentes, el reconocido actor por sus papeles en producciones como ‘La mujer doble’, ‘El oasis’, ‘De pies a cabeza’, ‘Fuego verde’ y ‘El fiscal’, empezó a presentar quebrantos de salud.