Se filtró canción de Carlos Vives que prenderá el Carnaval de Barranquilla

El próximo 20 de enero, Melissa Cure, reina del Carnaval de Barranquilla hará la tradicional lectura del bando. Durante este evento, se dictaminarán las normas que regirán la capital del Atlántico durante las celebraciones que tendrán lugar del 10 al 13 de febrero, una festividad reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Carlos Vives, quien estará presente en la coronación de Melissa Cure, se ha convertido en tendencia nacional en las últimas horas debido a la filtración de la letra de la canción que el artista estaría preparando para las fiestas en Barranquilla y que haría referencia a la marimonda, un ícono del Carnaval de Barranquilla.

Lea también: Selena Gómez anuncia nueva pausa en redes sociales y estas serían las razones

En el fragmento que se conoció de la canción se escucha que entona: “Es mondá, es mondá, esa palabra es mondá. Si la moto no te quiere arrancar, si el vecino no deja de joder, si el que miente no deja de mentir, si una amiga te partió el corazón, entonces dile que te vale mondá”.