Awareness es una producción de Federation Spain, liderada por Juan Solá y Nacho Manubens, con Mark Albela como productor ejecutivo y de Dbenma Content con Daniel Benmayor como productor y director. Además, este último también está a cargo del guion junto con Iván Ledesma.

Awareness se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, MANES, Primate, La Vida Después del Reality, A Grito Herido, Last One Laughing Colombia (LOL Colombia), así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, Citadel, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, AIR y Bodas de Plomo.