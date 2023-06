Se quedó sin televisor: lo compraron y a pocos metros lo tiraron al piso

¿Cuánto habrán ahorrado para comprar el televisor de sus sueños? La pareja apenas llevaba unos segundos de haber adquirido el electrodoméstico cuando lo dañaron.

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, en el que se ve a dos personas en una motocicleta tratando de transportar un TV de gran tamaño. De parrillera iba una mujer, quien debía llevar sobre sus piernas el objeto.

Sin embargo, el anhelo de tener un televisor nuevo solo les duró un par de segundos. Cuando salieron de la tienda, ella se acomodó para apoyarlo en sus extremidades. No obstante, la hazaña terminó completamente mal.

Lo que más llamó la atención, fue que la femenina perdió el control del peso y se dobló hacia atrás, dejando su espalda curva en una muy mala posición. El TV le quedó encima de su pecho haciendo peso hacia abajo.

Los dos iban saliendo del parqueadero de una tienda de tecnología, pero no se percataron que en la puerta había un tubo para delimitar la altura de los automóviles que pueden entrar y salir al lugar. El hombre no calculó si cabía o no y fue allí donde ocurrió el incidente.

A muchos internautas no les pareció gracioso, puesto que pudo haber acarreado una grave lesión en la columna de la mujer. Sin embargo, otros usuarios sí se han burlado de esta aparatosa situación.

Sobre el televisor, no se sabe si sobrevivió al impacto o terminó con la pantalla completamente dañada.