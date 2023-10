$!Secretos de larga vida: Tres centenarios revelan sus recetas para la longevidad

Carola Esther Garrido Vega, quien ya cumplió 105 años, atribuye su longevidad a quererse a sí misma y compartir amor con su familia. Cada día comienza con café y desayuna lo que le ponen, ya que ninguna comida le ha hecho daño. Su vista sigue siendo excelente, sin necesidad de gafas.

Cada mañana, después de levantarse, Carola entra al baño, toma café y desayuna lo que le pongan. “Porque, hasta el momento, ninguna comida me ha hecho daño”. Uno de sus pasatiempos preferidos es leer cualquier libro que caiga en sus manos, sin tener que ponerse lentes, porque su sentido de la vista continúa siendo 20/20, como cuando tenía 15 años.

Manuel Francisco Montalvo Corpas, con 100 años, cree que todos deben aceptar que nacieron para morir, pero sigue de cerca sus controles médicos de rutina, incluyendo uno reciente para monitorear su ritmo cardíaco.

“Uno tiene que aceptar que nació para morir”, asegura, sin embargo, asiste juicioso a sus controles médicos de rutina. Entre los más recientes está el del 8 de septiembre pasado, en el que le practicaron un examen para monitorear su ritmo cardíaco.

Elvia Bety Solano Narváez, que pronto cumplirá 101 años, atribuye su longevidad al amor que ha dado a sus hijos y a su capacidad de perdonar. Aunque no recuerda su fecha de nacimiento, su memoria está llena de historias de amor y sacrificio.

La mujer relata su experiencia de vida, habiendo tenido 10 hijos, incluyendo un par de mellizos. Sin embargo, los médicos finalmente la operaron para prevenir futuros embarazos. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña, pero recuerda vivir en una granja con su madre, donde tenían una variedad de animales.

Conoció al padre de sus hijos cuando era muy joven. Él era un hombre trabajador y amable que nunca la maltrató.

“Él era un hombre trabajador y muy bueno conmigo. Me trataba con cariño, jamás me pegó, ni me gritó. Pero un día se enamoró de una muchacha y se fue a vivir a una finca, donde trabajó, tuvo hijos y compró un carro en el que transportaba lo que producía la finca”.

En un mundo donde se espera que la esperanza de vida promedio supere los 77 años para mediados de siglo, estas historias destacan la importancia del amor, el perdón y la empatía en la búsqueda de una vida larga y saludable.