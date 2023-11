¿Señal divina? Acta de matrimonio casi se quema en plena ceremonia: las miradas lo dijeron todo

El clip que ha tomado mucha fuerza en X y TikTok muestra el momento en el que una pareja está firmando un acta de matrimonio y esta casi se quema con unas pequeñas velas que decoraban la mesa.

Tanto los novios como los invitados a la boda civil quedaron completamente extrañados, y el momento se tornó visiblemente incómodo. Esto fue evidenciado por las risas incómodas de quienes no entendían qué estaba pasando.

Mientras la novia firmaba una de las últimas páginas, otras se estaban quemando. Por su lado, la persona encargada de la ceremonia trató de actuar con rapidez para evitar un daño mayor.

Las imágenes de este ‘incidente’ se han vuelto populares en las diferentes redes sociales. Para muchos internautas, esto no sucedió al azar, sino que podría tratarse de “una señal divina” o “un mal presagio” para la pareja, como si desde el más allá intentaran impedir este compromiso.

“Tú dile mi primera chamba, yo le llamaré señales”, “Es una señal... correeee...”, “Diosito dando señales”, “Es el destino hablándonos, corre”, “No soy supersticioso, pero mejor ya no me caso”, “Sal de ahí buen hombre, es una señal”, “No ve las señales es porque no quiere”, entre otros.

El video publicado en la red social china ha acumulado más de 200 mil interacciones en pocas horas que lleva circulando.