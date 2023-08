Sexy vendedora de fresas con crema causa revuelo por su belleza: buscan dónde está ubicada

En medio de la vorágine de publicaciones en las redes sociales, ha surgido un nuevo contenido viral que ha capturado la atención de miles de internautas en las últimas horas.

Se trata de un breve video en el que una vendedora de fresas demuestra su belleza y simpatía al responder una simple pregunta, sorprendiendo a quienes la ven, pues ha enamorado a más de uno.

El video muestra a dos jóvenes acercándose al puesto callejero de la vendedora, ubicado en un pueblo de México.

La conversación comienza con una pregunta sencilla: "Buenas, oiga, ¿tiene fresas?", a lo que la joven vendedora responde afirmativamente. Pero lo que sigue es lo que ha cautivado a la audiencia.

Se negó a venderlas

"¿A cómo las das?", pregunta uno de los jóvenes, buscando el precio de las fresas. La vendedora, con una sonrisa en el rostro y una actitud desenfadada, responde con la oferta: "A tres por cien".

Uno de los jóvenes, en un intento por negociar, propone un trueque ofreciendo 200 pesos por tres botes de fresas.

Sin embargo, la vendedora no se deja sorprender y responde con firmeza: "¿Cómo? Es que los doy a cien... No, es que no me sale, los doy a 100".

La interacción finaliza con una carcajada, dejando a todos los presentes con una sonrisa en el rostro.