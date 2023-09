Shakira habló del sombrero vueltiao que lució en su presentación de los VMAs

Como el acto más anticipado de la noche, Shakira se destacó en el escenario interpretando una selección de canciones que incluyeron éxitos recientes como "Te Felicito," "TQG," y "Sesión 53." Además, no faltaron los clásicos imprescindibles como "She Wolf," "Ojos Así," "Objection," "Whenever Wherever," y "Hips Don't Lie."

Además de entusiasmar a la audiencia al exclamar con orgullo "¡En Barranquilla se baila así!", Shakira emocionó a los colombianos cuando, en medio de la multitud que la llevaba de un escenario a otro, se colocó un sombrero vueltiao.

Durante el fin de semana, Shakira regresó a Barranquilla para la inauguración de otro colegio de su Fundación Pies Descalzos, y expresó su opinión al respecto.

