Si tiene este billete de $ 5.000 podría venderlo bien caro

Desde que en 2016 el Banco de la República comenzó a circular los nuevos billetes de seis denominaciones, el papel moneda antiguo comenzó a salir de circulación.

En ese momento el Emisor dijo que “la actualización de los billetes permitirá fortalecer su seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo”.

Gracias a esta tendencia, muchos colombianos han decido buscar en ese baúl de los recuerdos esas denominaciones antiguas y mirar si pueden negociarlas.

Según Ludin Arellano, un especialista en Numismática (disciplina que estudia las monedas y billetes), este papel moneda de $5.000, con el rostro de José Asunción Silva podría asegurarle hasta $150.000.

En un video que Arellano puso a circular en Tiktok se describe un singular billete de $5.000 que expidió el Banco de la República en el año 1995. Según se aprecia en el video, la característica es: “República, estrella en el anverso” y fue fabricado el 1 de marzo de 1995.

Según el catálogo mostrado por este hombre, el billete en estado regular tendría un precio de $15.000, si está bueno $25.000 y al estar excelente puede llegar a costar hasta $150.000.

¿Cómo vender un billete de $5.000 antiguo?

Entre las plataformas más populares para la compra y venta de monedas, está Mercado Libre, la empresa de capital abierto en la que los usuarios venden todo tipo de producto a un precio puntual.

Asimismo, los grupos de Facebook también son una herramienta muy útil para este propósito, pues suelen ser cerrados o, en caso de ser abiertos, se puede encontrar a personas especializadas en el tema.

Aun así, siempre se debe tener cuidado al momento de realizar cualquier compra por internet y tener encuenta la reputación del vendedor, los certificados que pueda ofrecerle, los valores y las condiciones de venta, con el fin de no caer en una estafa.

Los billetes que circulaban en el pasado en Colombia

Sin duda alguna, la historia de Colombia se ha tejido a través de un sinnúmero de tradiciones, culturas y hazañas. Experiencias que se han logrado gracias al trabajo de muchos colombianos, tanto así, que su labor ha quedado plasmada en distintos billetes y monedas que hoy le queremos mostrar.

Sin embargo, en el 2016 el Banco de la República presentó su nueva familia de billetes que hoy los colombianos llevan a todos lados en sus bolsillos y billeteras, pero quedan los recuerdos de algunas figaras de la independencia, poetas colombianos, expresidentes, artistas y comunidades indígenas.

Es de mencionar que última actualización del dinero colombiano, hizo cambios en los billetes de $ 2.000, $ 5.000, $ 10.000, $ 20.000 y $ 50.000, que empezaron a circular a la par con sus anteriores versiones, hasta que estas fueron retiradas de circulación poco a poco.

De igual manera, ocurrió con las monedas. A la de $50, $100, $200 y $500, les cambiaron el diseño y apareció la moneda de $1.000, con la que reemplazaron el billete que tenía ese mismo valor. Todas adornadas con representaciones de la flora y la fauna colombiana.

Estos cambios, según indicó en su momento el banco, se dieron porque era necesario ajustarlo en función del ingreso per cápita, y los montos del salario mínimo. Motivo por el que al igual que la moneda de $1.000, apareció el billete de $100.000. Con el que no solo se buscó dar respuesta a esta nueva dinámica de la economía, sino también analizar la aceptación que tendría esta denominación en el país, ya que desde 1982 no se sacaba uno con ese valor.