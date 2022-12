Siete claves para no estresarse el fin de año

La temporada de las fiestas con frecuencia trae consigo unos invitados no deseados: el estrés, los trastornos de ansiedad y la depresión. Y no es de sorprender. Las fiestas con frecuencia presentan una gran cantidad de exigencias: preparar comidas, hacer compras, hornear, limpiar y recibir huéspedes, por nombrar solo algunas. No deje que las fiestas se conviertan en algo a lo cual temer. En su lugar, siga los pasos para evitar el estrés y la depresión que pueden desencadenarse durante las fiestas. Aprenda a reconocer qué lo provoca, como las presiones financieras o las exigencias personales, para que logre combatirlo antes de que provoque un colapso.

¿Qué pasa cuando no podemos regalar lo que nuestros hijos nos piden?

Los niños necesitan disfrutar de actividades en familia, recibir abrazos, besos, caricias y refuerzos verbales positivos. Los regalos materiales excesivos no son otra cosa que intentar acallar todo aquello que no podemos darles y que nosotros como padres no sabemos gestionar. Al regalar a nuestros hijos todo aquello que piden, ellos aprenderán que siempre tendrán lo que quieran, sin ser conscientes del esfuerzo necesario para conseguirlo. De esta manera, no se podrán exponer a situaciones que generen tolerancia a la frustración.