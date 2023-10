¿Sin planes para Halloween? Prográmese con estas películas y series para ver en TV

Concretamente, Annabelle y Annabelle regresa a casa se verán el domingo 29 de octubre desde las 10:00 p.m. La muñeca más terrorífica, Annabelle, es un personaje de una saga estadounidense de terror, una muñeca poseída.

Por su parte de la saga basada en los textos de Stephen King presentarán dos cintas: It e It: capítulo 2, pero además anunció que seguirá el 31 de octubre con las tres películas de El Conjuro: El Conjuro 1, El Conjuro 2 y El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo.

Fear Fest IV - AMC

Es una completa selección para los amantes del terror que se verá hasta el 31 de octubre a las 10:00 p. m. “Contará con grandes selecciones como Baba Yaga: el regreso del demonio, The Town That Dreaded Sundown, Poltergeist: Juegos Diabólicos (2015), The Texas Chainsaw Massacre y The Prodigy (Maligno) entre otros, pero además producciones latinas como Lo inevitable, un film argentino que cuenta la historia de una familia influenciada por profecías apocalípticas que se refugia en una antigua casa de campo horas antes del “juicio final”.

Propuestas japonesas - HBO Max

HBO Max cuenta con una selección de películas de terror enfocadas en el cine japonés. Comenzando con La Maldición, una versión libre de Ju-On de Takashi Shimizu, una de las sagas más longevas y rentables del cine de terror.

También se encuentra disponible Pulse, otro remake de película japonesa, en este caso de Kairo, pero transformada en película de terror para adolescentes.

También se pueden encontrar obras como Escape Room, Nunca apagues la luz, La Monja, El territorio de la bestia y también tienen en su portafolio la película Annabelle, la más divertida que terrorífica La familia Addams, Posesión Infernal, It, la saga Expediente Warren, el terror ochentero de Gremlins, los clásicos Poltergeist y El resplandor de Stanley Kubrick, además de El exorcista.

Aliens - Star+